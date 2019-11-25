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    Глава государства посетит Кыргызстан

    25 Ноября 2019, 15:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Сооронбая Жээнбекова совершит государственный визит в Кыргызстан. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали на странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    « Ожидается, что в ходе переговоров лидеры двух государств рассмотрят состояние и перспективы развития стратегического партнерства Казахстана и Кыргызстана. По итогам встречи планируется подписание ряда двусторонних документов.

    28 ноября в Бишкеке Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

    Повестка дня мероприятия включает широкий круг вопросов взаимодействия в рамках Организации, а также подведение итогов реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году», - говорится в сообщении.

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    Президент Казахстана Кыргызстан
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