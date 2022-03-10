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    Глава государства посетил завод «Казахстан Парамаунт Инжиниринг»

    10 Марта 2022, 16:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству и модернизации бронированной колесной техники «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», действующий в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту продемонстрировали линию по производству отечественных бронированных колесных машин, а также выставку продукции казахстанских предприятий оборонной промышленности.

    В ходе посещения Глава государства был проинформирован о деятельности компании и состоянии отечественного оборонно-промышленного комплекса.

    Осмотрев завод, Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления развития данной отрасли. Глава государства заявил о необходимости поддержки отечественных производителей и призвал к их техническому обновлению в соответствии с требованиями времени.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Астана Акорда Промышленность Видео
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