Глава государства посетил завод «Казахстан Парамаунт Инжиниринг»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил завод по производству и модернизации бронированной колесной техники «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», действующий в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту продемонстрировали линию по производству отечественных бронированных колесных машин, а также выставку продукции казахстанских предприятий оборонной промышленности.

В ходе посещения Глава государства был проинформирован о деятельности компании и состоянии отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Осмотрев завод, Касым-Жомарт Токаев обозначил перспективные направления развития данной отрасли. Глава государства заявил о необходимости поддержки отечественных производителей и призвал к их техническому обновлению в соответствии с требованиями времени.