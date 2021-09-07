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    Глава государства посетил завод CLAAS в Северо-Казахстанской области

    7 Сентября 2021, 15:20

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Северо-Казахстанскую область продолжилась посещением завода по сборке сельскохозяйственной техники CLAAS. Президенту показали собираемые здесь зерноуборочные комбайны, тракторы и посевные комплексы, а также рассказали о планах по дальнейшему развитию производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства высоко оценил международную репутацию CLAAS и подчеркнул необходимость установления долгосрочного сотрудничества с немецким концерном.

    — Приход CLAAS на казахстанский рынок – это событие очень большого масштаба, во всяком случае, выходящее за рамки Казахстана. Это крупное инвестиционное событие, — считает Президент.

    В ходе посещения объекта Касым-Жомарт Токаев встретился с иностранными инвесторами, реализующими ряд проектов в области.

    Региональный директор CLAAS в странах СНГ Нильс Ройтч представил вниманию Главы государства презентацию о планах по осуществлению инвестиционных проектов в Казахстане.

    Председатель правления турецкой компании YDA HOLDING Арслан Хусейн проинформировал Президента о строительстве современной многопрофильной больницы в Петропавловске на 625 коек по международным стандартам JCI.

    Вице-президент по глобальным вопросам Университета Аризоны (США) Брент Уайт рассказал о планах по установлению сотрудничества с Kozybayev University с целью трансферта передовых академических технологий.

    Ознакомившись с презентациями, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность инвесторам за вклад в развитие экономики страны и регионов, отметив, что будет лично вести мониторинг реализации их бизнес-проектов.

    Автор:

    Президент Казахстана Северо-Казахстанская область Промышленность
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