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    Глава государства посетил выставку, посвященную жизни и творчеству великого Абая

    22 Декабря 2022, 19:35

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ -В столице Узбекистана Касым-Жомарт Токаев посетил выставку «Абай. Наследие братских народов», посвященную жизни и творчеству великого поэта и мыслителя Абая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Мероприятие направлено на дальнейшее укрепление уз дружбы и братства между нашими народами и странами.

    Особое место на выставке отведено основным этапам жизни Абая, его образам в работах художников А. Кастеева, У. Тансыкбаева, Е. Сидоркина, Н. Утепбаева, а также связи поэзии Алишера Навои с творчеством казахского поэта. Также здесь представлены более 120 экспонатов из фондов Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая «Жидебай-Бөрілі».


    Фото: akorda.kz
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