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    Глава государства посетил теплоцентр в Лисаковске

    21 Января 2023, 18:04

    ЛИСАКОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Глава государства посетил теплоцентр в городе Лисаковске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарта Токаева проинформировали о техническом состоянии оборудования ТЭЦ и развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры города. На балансе предприятия «Лисаковскгоркоммунэнерго» имеется тепловой центр в Лисаковске и две блочно-модульные котельные в поселке Октябрьский.

    Как сообщил аким города Абай Ибраев, теплоцентр был введен в эксплуатацию в 1968-78 годах. Последний капитальный ремонт водогрейных котлов проводился в 2020 году. Средний износ котлов достиг 51%, поэтому в ближайшие годы планируется провести капитальный ремонт и модернизацию котлов.

    Общая протяженность тепловых сетей составляет 112 км, износ – 41%. С 2012 года в рамках программы развития малых и моногородов были реализованы 8 проектов по сетям теплоснабжения. В результате изношенность сетей была снижена на 7%. За последние 5 лет количество аварий на теплосетях сократилось в два раза. По словам акима, работа по обновлению тепловых сетей и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры продолжится и в дальнейшем.

    Глава государства указал на стратегическое значение сферы ЖКХ и поручил руководству области и города на системной основе проводить работу по подготовке к отопительному сезону.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Костанайская область ЖКХ
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