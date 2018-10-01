Глава государства посетил теннисный центр в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Нурсултан Назарбаев ознакомился с работой спортивного комплекса, построенного в рамках государственно-частного партнерства, и отметил, что открытие объектов спортивной инфраструктуры в регионах будет способствовать популяризации здорового образа жизни и позволит поднять уровень развития тенниса в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе посещения Нурсултан Назарбаев побеседовал с молодыми спортсменами, сделал памятную надпись на теннисном мяче, а также осмотрел гостиничный комплекс и другие помещения Центра.