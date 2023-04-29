Глава государства посетил телеканал «Jibek Joly»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня осмотрел новый аппаратно-студийный комплекс телеканала «Jibek Joly», входящего в структуру Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена новая современная студия, которая отвечает всем мировым стандартам телевещания и оборудована камерами-роботами.

Генеральный директор ТРК Раушан Кажибаева продемонстрировала Президенту студийное оборудование, в котором использованы высокотехнологичные решения, позволяющие вещать в режиме реального времени в Ultra HD формате.

Телеканал вещает на пяти языках. Новостная студия спроектирована с возможностями ведения прямой трансляции с синхронным переводом.

Касым-Жомарт Токаев отметил значимость работы представителей средств массовой информации и их профессионализм. Президент поблагодарил коллектив телеканала и пожелал сотрудникам творческих успехов.