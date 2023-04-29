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    Глава государства посетил телеканал «Jibek Joly»

    29 Апреля 2023, 14:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня осмотрел новый аппаратно-студийный комплекс телеканала «Jibek Joly», входящего в структуру Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарту Токаеву была представлена новая современная студия, которая отвечает всем мировым стандартам телевещания и оборудована камерами-роботами.

    Генеральный директор ТРК Раушан Кажибаева продемонстрировала Президенту студийное оборудование, в котором использованы высокотехнологичные решения, позволяющие вещать в режиме реального времени в Ultra HD формате.

    Телеканал вещает на пяти языках. Новостная студия спроектирована с возможностями ведения прямой трансляции с синхронным переводом.

    Касым-Жомарт Токаев отметил значимость работы представителей средств массовой информации и их профессионализм. Президент поблагодарил коллектив телеканала и пожелал сотрудникам творческих успехов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Связь, ТВ, IT JIBEK JOLY
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