+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 18 °С
USD 388.67 EUR 433.83
RUB 6.07 CNY 55.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства  посетил столичную среднюю школу № 23

1 Ноября 2019 13:53
Поделиться:
Глава государства  посетил столичную среднюю школу № 23

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил столичную среднюю школу № 23, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Глава государства посетил производственно-инновационную компанию «Astana Ютария Ltd»
Глава государства посетил производственно-инновационную компанию «Astana Ютария Ltd» Касым-Жомарт Токаев посетил Центр поддержки института семьи «Жанұя» Глава государства направил соболезнования Президенту Пакистана в связи с трагедией в поезде

В ходе посещения школы аким Нур-Султана Алтай Кульгинов подробно доложил Президенту о реализации его поручений, данных в ходе совещания по развитию столицы. По словам акима, в этом году в эксплуатацию введено 6 новых школ на 5 тыс. мест, а в 2020 году - 12 школ на 10 тыс. мест.


Главе государства также была представлена информация о ходе реализации его поручений по развитию 16 жилых массивов в пригородах, где проживает 25% населения столицы. Аким также доложил, что в городе на данный момент функционируют 8 трехсменных школ и для решения этой проблемы необходимо в столице строить минимум 12 школ ежегодно.

Кроме того, аким проинформировал, что по поручению Президента начато строительство 4 новых спортивных объектов в целях развития массового спорта. Глава государства ознакомился с материально-технической базой школы № 23, осмотрел учебные кабинеты и провел беседу со школьниками и учителями, которые рассказали о нуждах школы.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что осведомлен о проблемах учебного заведения и дал поручение построить в кратчайшие сроки новую школу в данном районе.

«Реализуемый план. Я думаю, что вы как учителя сможете увидеть новую школу и поработать в ней», — сказал Глава государства.





Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Образование,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив