Глава государства посетил столичную среднюю школу № 23

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил столичную среднюю школу № 23, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе посещения школы аким Нур-Султана Алтай Кульгинов подробно доложил Президенту о реализации его поручений, данных в ходе совещания по развитию столицы. По словам акима, в этом году в эксплуатацию введено 6 новых школ на 5 тыс. мест, а в 2020 году - 12 школ на 10 тыс. мест.





Главе государства также была представлена информация о ходе реализации его поручений по развитию 16 жилых массивов в пригородах, где проживает 25% населения столицы. Аким также доложил, что в городе на данный момент функционируют 8 трехсменных школ и для решения этой проблемы необходимо в столице строить минимум 12 школ ежегодно.

Кроме того, аким проинформировал, что по поручению Президента начато строительство 4 новых спортивных объектов в целях развития массового спорта. Глава государства ознакомился с материально-технической базой школы № 23, осмотрел учебные кабинеты и провел беседу со школьниками и учителями, которые рассказали о нуждах школы.

Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что осведомлен о проблемах учебного заведения и дал поручение построить в кратчайшие сроки новую школу в данном районе.

«Реализуемый план. Я думаю, что вы как учителя сможете увидеть новую школу и поработать в ней», — сказал Глава государства.















