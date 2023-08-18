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    Глава государства посетил селезадерживающую плотину «Аюсай» в Алматы

    18 Августа 2023, 12:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в город Алматы началась с посещения селезадерживающей плотины, которая была сдана 1 июня 2023 года, передает МИА «Казинформ».

    Плотина «Аюсай» расположена в бассейне реки Улкен Алматы, в верховьях которой расположены 98 селеопасных участков, 89 ледников, 20 мореных и ледниковых озер.

    Гидротехническое сооружение позволит минимизировать угрозу от селей и обеспечит инженерную защиту свыше 500 тысяч человек и около 2 тысяч объектов.На территории Казахстана в высокогорной зоне расположено 970 мореных озер, из которых 156 являются прорывоопасными.

    Глава государства отметил важность проводимых селезащитных мероприятий для безопасности жителей и подчеркнул необходимость тесного взаимодействия министерства по чрезвычайным ситуациям, акимата города Алматы и ГУ «Казселезащита».

    Возле плотины «Аюсай» Касым-Жомарту Токаеву был презентован пилотный проект по установлению 31 цифрового гидропоста.

    Эти установки в онлайн-режиме будут мониторить скорость, температуру, мутность воды и другие показатели. Такие технологии будут внедрены во всех 7 горных регионах страны.

    Сведения гидропостов будут доступны всем научным организациям и профильным ведомствам, интегрированным в единую информационную систему Центра управления в кризисных ситуациях МЧС РК.

    Информация о плотине Аюсай:

    – Высота плотины: 41,1 м;

    – Длина плотины по гребню: 330,2 м;

    – Объем селехранилища: 2,3 млн.м3;

    – Площадь плотины: 6,9 га;

    – Проектная стоимость: 10,5 млрд тенге.

    Автор:

    Артем Волков

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