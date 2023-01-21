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    Глава государства посетил птицефабрику в Рудном

    21 Января 2023, 16:43

    РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил птицефабрику «Жас-Канат 2006» в городе Рудном и ознакомился с ходом реализации пилотного проекта по внедрению современных технологии в птицеводстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Производимая на птицефабрике продукция реализуется во всех регионах страны, а также экспортируется в страны СНГ.

    Мощность цеха составляет 260 млн штук яиц в год и более 500 тонн мяса птицы. За 12 месяцев 2022 года было произведено 517 тонн мяса и 199,1 млн штук яиц.

    На предприятии используется японское оборудование Nabel с системами сортировки, взвешивания и маркировки яйца, мощность которого составляет более 120 тысяч яиц в час.

    Автоматизация производства позволяет в течение восьмичасового рабочего дня транспортировать и упаковывать до миллиона яиц.

    Аким области Кумар Аксакалов представил Главе государства промышленный и аграрный потенциал региона. В частности, Президент ознакомился с перспективными проектами в сфере сельского хозяйства.

    Затем Глава государства побеседовал с местными сельхозтоваропроизводителями. Он отметил, что первый указ, который был подписан им после переизбрания, направлен на развитие аула и сельских территорий. По его словам, на поддержку сельского хозяйства и села из бюджета выделяется 1 триллион тенге. Президент считает, что Правительство и акиматы должны с максимальной эффективностью для жителей регионов использовать эти средства.



    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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