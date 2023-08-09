Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Глава государства посетил предприятие «ZENITH» в Павлодаре

    9 Августа 2023, 18:05

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Предприятие «ZENITH» занимается производством строительных материалов и возведением объектов различного назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел цеха предприятия и ознакомился с продукцией завода. Здесь выпускаются строительные материалы: бетон, фундаментные блоки, кирпичи и плиты. Недавно на заводе запустили линию по производству полиэтиленовых труб большого диаметра, которые используются при монтаже магистральных трубопроводов хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.

    Как сообщило руководство, на сегодняшний день в производственную инфраструктуру инвестировано порядка 20 млрд тенге. Также завод на принципах государственно-частного партнерства участвует в строительстве социального жилья. Предприятие планирует запустить ряд новых производств и ввести в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, в том числе по государственным программам, в объеме 100 тысяч квадратных метров в год.

    В ходе беседы с коллективом завода Президент отметил важность развития отечественной строительной индустрии.

    «Я очень сильно заинтересован в том, чтобы сектор экономики, который вы достойно представляете, пользовался поддержкой со стороны государства. Самочувствие малого и среднего предпринимательства в значительной степени влияет и будет оказывать сильное влияние на развитие всей нашей экономики. Поэтому вы находитесь в постоянном фокусе моего внимания», – сказал Глава государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Павлодарская область Строительство Экономика Павлодар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
    Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели переговоры в расширенном составе
    Состоялись переговоры президентов Казахстана и Таджикистана
    Популярное
    1 Крупный пожар произошел ночью в Алматы
    2 Свыше 80 педагогов с поддельным дипломом работали в Атырауской области
    3 Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом Пригожина доведут до конца
    4 Президент Казахстана поздравил участников августовского совещания работников образования
    5 Расползающийся новый асфальт возмутил жителей СКО