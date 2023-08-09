Глава государства посетил Павлодарскую область

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Рабочий визит Глава государства совершил в Экибастуз и Павлодар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первой половине дня Глава государства ознакомился с ходом подготовки к отопительному сезону в городе. Рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в Павлодарскую область началась с посещения Экибастузской ТЭЦ. Касым-Жомарт проинспектировал ремонтные работы, проводимые на теплоэлектроцентрали города.

Фото: akorda.kz

Как доложил аким области Асаин Байханов, в результате проведеннего технического аудита совместно с акционерами Экибастузской ТЭЦ разработан и утвержден план действий по решению проблем с теплоснабжением города. Компанией «ЦАЭК» разработаны проектно-сметная документация по наиболее изношенным участкам тепловых сетей и все технические решения по ремонтным работам на ТЭЦ. В соответствии с планом предусмотрен ремонт всех 10 котлоагрегатов (5 паровых и 5 водогрейных) за счет собственных средств АО «ЦАЭК» (8,2 млрд тенге) и за счет резервов Правительства и областного бюджета (8,5 млрд тенге).

Ознакомившись с состоянием объекта, Президент поручил Правительству и акиму региона держать на особом контроле качество и сроки работ по восстановлению работоспособности Экибастузской ТЭЦ.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Ситуация серьезная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах. Это ответственность Правительства и всех акимов. Тяжелый урок мы извлекли из всего, что случилось. Надо сказать большое спасибо гражданам нашей страны в целом и жителям соответствующих городов за проявленное терпение и понимание. Но испытывать это терпение и понимание бесконечно ни в коем случае нельзя. Поэтому будем принимать меры», – заявил Касым-Жомарт Токаев

Фото: t.me/aqorda_resmi

Отдельно Глава государства проверил ход подготовки к предстоящему отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей, а также жилого фонда города.

На сегодня по результатам гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей устранены 304 повреждения, проведена замена 62 км трубопровода и 76 из 95 единиц запорной арматуры. Кроме того, за счет средств резерва Правительства ведется реконструкция 5,4 км тепломагистралей.

В целом, по информации акимата Павлодарской области, для исключения риска аварийных ситуаций в Экибастузе требуется реализация двух проектов. Первый проект – строительство магистрального трубопровода, который позволит бесперебойно подавать техническую воду на Экибастузскую ТЭЦ. Второй – строительство новой тепломагистрали, которая обеспечит балансировку системы теплоснабжения четырех микрорайонов города и существенно улучшит параметры теплоснабжения жилищ более 9 тысяч горожан.

Как сообщил первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр, Правительством прорабывается вопрос финансирования этих проектов со следующего года.

После осмотра Экибастузской ТЭЦ Президент побеседовал с местными жителями, которые рассказали о ситуации с теплоснабжением в их домах. Он поблагодарил жителей города за проявленное терпение в трудной ситуации и гражданскую активность в ходе ликвидации последствий аварии.

Фото: t.me/aqorda_resmi

«Я специально приехал в Экибастуз, чтобы ознакомиться с ситуацией в городе. Прошлая зима была сложной. Я следил за ситуацией, понимаю вас. Несмотря ни на что, мы должны сохранять единство и сплоченность. В те тяжелые дни жители проявили стойкость духа, терпение, продемонстрировали свою гражданскую позицию. Поэтому, пользуясь случаем, хочу высказать всем признательность. Правительству даны соответствующие поручения, выделены необходимые средства. Уверен, у нас все будет благополучно», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев заверил горожан, что Правительство предпринимает все меры для того, чтобы не допустить повторения прошлогодней чрезвычайной ситуации.

Жители поблагодарили Президента за поддержку со стороны государства, а также обратились с вопросами по благоустройству города и строительству социальных объектов. Председатель совета ветеранов Экибастуза Самат Рамазанов попросил Президента поручить акимату благоустроить городской парк «Шахтер». Многодетная мать Аяна Смагулова считает необходимым построить дом творчества для продуктивного досуга и всестороннего развития детей.

Глава государства отметил, что все высказанные просьбы и предложения будут рассмотрены, и по ним будут даны соответствующие поручения.

«Этот момент очень правильный. Беру на заметку. В короткие сроки обязательно построим дом творчества. В целом, нам по стране нужно строить как можно больше объектов, которые будут служить подрастающему поколению. Я всем говорю: нужно заниматься спортом. Детей нужно привлекать в спорт, но для этого нужны соответствующие стадионы и места. Даже в столице у нас не хватает спортивных сооружений. Поэтому акимы должны обязательно заниматься этим вопросом», – подчеркнул Президент.

Сегодня же Глава государства ознакомился с продукцией предприятий Павлодарской области. В выставке приняли участие предприятия пищевой и перерабатывающей отрасли, сельского хозяйства, а также промышленные предприятия в сферах металлургии, машиностроения, строительной индустрии, нефтехимии и фармацевтики. Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку продукции предприятий региона и побеседовал с местными предпринимателями. В беседе с представителями бизнес-сообщества Президент сказал, что необходимо сделать большой рывок в развитии малого и среднего предпринимательств и проработать необходимые стимулы и преференции.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Ознакомившись с ситуацией в Экибастузе, Глава государства прибыл в Павлодар, где был проинформирован о социально-экономическом развитии и инвестиционной привлекательности региона. Как доложил аким Павлодарской области Асаин Байханов, за первое полугодие в регион привлечено 344 миллиарда тенге, что на 30% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Глава региона сообщил о строительстве в Экибастузе завода по производству технического кремния стоимостью 35 миллиардов тенге. В области также планируется запустить завод компании «EkibastuzFerroAlloys». Проект, в который предполагается инвестировать 92 миллиарда тенге, обеспечит создание более 1500 рабочих мест. В сфере железнодорожного машиностроения планируется запуск кузнечно-бандажного комплекса компании «RailCastSуstems» с объемом инвестиций 78 миллиардов тенге.

Господдержку получили и действующие предприятия региона. Например, компания «Нефтехим LTD» первой в СНГ начала производство эпоксидного компаунда. ТОО «Казмунайхим» запустило производство полного цикла реагентов и присадок для нефтегазовой отрасли Казахстана.

Главе государства рассказали о ходе работы над крупнейшим проектом международной компании «PolyMetal International plc» по переработке 300 тысяч тонн золотосодержащего концентрата с получением 15 тонн золота в год. Объем инвестиций составит 347 миллиардов тенге.

Отдельно Президент был проинформирован о техническом состоянии предприятий электроэнергетики. Аким области заверил, что в 2024 году завершится модернизация энергоблоков ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также электростанции № 7 в городе Аксу.

Кроме того, Асаин Байханов доложил о перспективах наращивания производства продуктов питания. По его словам, в области растут производство и переработка молока; в этом году дополнительно строятся 10 современных ферм с общим объемом инвестиций свыше 30 миллиардов тенге.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить исполнение планов социально-экономического развития и продолжить работу по привлечению потенциальных инвесторов.

Сегодня же Глава государства посетил предприятие «ZENITH» в Павлодаре. Это предприятие занимается производством строительных материалов и возведением объектов различного назначения.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев осмотрел цеха предприятия и ознакомился с продукцией завода. Здесь выпускаются строительные материалы: бетон, фундаментные блоки, кирпичи и плиты. Недавно на заводе запустили линию по производству полиэтиленовых труб большого диаметра, которые используются при монтаже магистральных трубопроводов хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.

Как сообщило руководство предприятия, на сегодня в проиводственную инфраструктуру инвестировано порядка 20 млрд тенге. Также завод на принципах государственно-частного партнерства участвует в строительстве социального жилья. Предприятие планирует запустить ряд новых производств и ввести в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, в том числе по государственным программам, в объеме 100 тысяч квадратных метров в год.

В ходе беседы с коллективом завода Президент отметил важность развития отечественной строительной индустрии.

«Я очень сильно заинтересован в том, чтобы сектор экономики, который вы достойно представляете, пользовался поддержкой со стороны государства. Самочувствие малого и среднего предпринимательства в значительной степени влияет и будет оказывать сильное влияние на развитие всей нашей экономики. Поэтому вы находитесь в постоянном фокусе моего внимания», – сказал Глава государства.

Кроме того, Глава государства ознакомился с деятельностью медицинского учреждения, специализирующегося на оказании офтальмологических услуг местным жителям.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенту продемонстрировали работу диагностическо-поликлинического комплекса, стационарного отделения, лазерного центра и операционного блока.

По словам руководства, клиника ежемесячно принимает до 1000 пациентов с патологиями глаз и проводит до 200 операций. Пациенты проходят диагностику как платно, так и в рамках обязательного социального медицинского страхования.

В ходе беседы с персоналом клиники Президент Казахстана назвал важным открытие специализированных высокотехнологичных медицинских учреждений в регионах. Глава государства пожелал сотрудникам центра успехов в их непростой работе.

Кроме того, Глава государства посетил региональный IT Hub, созданный на базе Павлодарского колледжа информационных технологий.

Фото: t.me/aqorda_resmi

Здесь будущие специалисты в сферах информационной безопасности и машиностроительной промышленности получают актуальные знания в области IT-рынка, находят бизнес-партнеров. В целях ранней профориентации на базе IT Hub организованы курсы для школьников города по направлениям «Робототехника», «Графический дизайн», «3D-прототипирование». Для взрослого населения действуют курсы компьютерной грамотности.

Президент осмотрел лаборатории сетевого и системного администрирования, 3D-прототипирования и цех лазерной резки металла, а также побеседовал с преподавателями.

Президент побеседовал с представителями креативной молодежи Павлодарской области.

Глава государства высоко оценил достижения молодежи и подчеркнул, что будущее нашей страны в значительной степени зависит от уровня развития высоких технологий.

«Только в одной Павлодарской области столько талантливых молодых людей. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что вы внесете большой вклад в развитие нашей экономики. Я всегда уделяю внимание молодежи. Наша молодежь, в первую очередь, должна быть ответственной, трудолюбивой, интеллектуальной, креативной и предприимчивой. Я возлагаю большие надежды на молодежь», – сказал Касым-Жомарт Токаев.