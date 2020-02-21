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Глава государства посетил мечеть Хазрет Султан

21 Февраля 2020 12:46
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Глава государства посетил мечеть Хазрет Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе посещения мечети «Хазрет Султан» Касым-Жомарт Токаев встретился с недавно избранным Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы. Президент поздравил его с назначением на этот высокий пост и пожелал успехов в дальнейшей работе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Собеседники обсудили вопросы, касающиеся роли Духовного управления мусульман Казахстана в укреплении единства и стабильности в стране, а также в противодействии распространению деструктивных религиозных течений.


«Мы должны консолидировать общество на принципах согласия, единства и сплоченности. В нынешних условиях, когда в мире происходят негативные процессы, нам необходимо поставить заслон на их пути. Необходимо организовать качественную разъяснительную работу, которая будет служить интересам всего народа», - подчеркнул Глава государства.


Наурызбай кажы Таганулы ознакомил Президента с планами информационной, организационной и благотворительной работы. Деятельность ДУМК, по словам муфтия, будет основываться на семи духовных опорах: морали, патриотизме, воспитании, единстве, трудолюбии, высокой культуре и справедливости.




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Ключевые слова: Президент Казахстана,
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