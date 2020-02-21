Глава государства посетил мечеть Хазрет Султан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе посещения мечети «Хазрет Султан» Касым-Жомарт Токаев встретился с недавно избранным Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы. Президент поздравил его с назначением на этот высокий пост и пожелал успехов в дальнейшей работе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Собеседники обсудили вопросы, касающиеся роли Духовного управления мусульман Казахстана в укреплении единства и стабильности в стране, а также в противодействии распространению деструктивных религиозных течений.
«Мы должны консолидировать общество на принципах согласия, единства и сплоченности. В нынешних условиях, когда в мире происходят негативные процессы, нам необходимо поставить заслон на их пути. Необходимо организовать качественную разъяснительную работу, которая будет служить интересам всего народа», - подчеркнул Глава государства.
Наурызбай кажы Таганулы ознакомил Президента с планами информационной, организационной и благотворительной работы. Деятельность ДУМК, по словам муфтия, будет основываться на семи духовных опорах: морали, патриотизме, воспитании, единстве, трудолюбии, высокой культуре и справедливости.
- Президент выразил соболезнования семье академика Абдысагита Татыгулова
- Президент поставил задачи по повышению конкурентоспособности медиаотрасли – Даурен Абаев
- Хорошая возможность презентовать стратегию развития Казахстана - Даурен Абаев об участии Президента в Мюнхенской конференции
- Казахстан ратифицировал Конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям
- Глава государства посетил Национальный научный кардиохирургический центр
- Глава государства принял Даурена Абаева
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана