Глава государства посетил мечеть Хазрет Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе посещения мечети «Хазрет Султан» Касым-Жомарт Токаев встретился с недавно избранным Верховным муфтием Наурызбаем кажы Таганулы. Президент поздравил его с назначением на этот высокий пост и пожелал успехов в дальнейшей работе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся роли Духовного управления мусульман Казахстана в укреплении единства и стабильности в стране, а также в противодействии распространению деструктивных религиозных течений.

«Мы должны консолидировать общество на принципах согласия, единства и сплоченности. В нынешних условиях, когда в мире происходят негативные процессы, нам необходимо поставить заслон на их пути. Необходимо организовать качественную разъяснительную работу, которая будет служить интересам всего народа», - подчеркнул Глава государства.

Наурызбай кажы Таганулы ознакомил Президента с планами информационной, организационной и благотворительной работы. Деятельность ДУМК, по словам муфтия, будет основываться на семи духовных опорах: морали, патриотизме, воспитании, единстве, трудолюбии, высокой культуре и справедливости.