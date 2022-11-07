Глава государства посетил мечеть Бекет-ата

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Президент, находящийся с рабочей поездкой в Мангистауской области, посетил подземную мечеть Бекет-ата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

После осмотра историко-культурного объекта Глава государства побеседовал с местными аксакалами.

«Я специально нашел время, чтобы посетить это святое место. Я уже приезжал сюда в 2019 году, сразу после вступления в должность Президента. Сегодня на встрече с общественностью региона я поднял ряд важных вопросов. Считаю, что развитию Мангистауской области необходимо придать новый импульс. Соответствующие поручения даны Правительству. Самое главное, полагаю, что если мы сохраним мир и спокойствие, то и в регионе все будет благополучно. Все шаги, которые предпринимаются в этом направлении, будут на моем личном контроле», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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