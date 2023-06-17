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    Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

    17 Июня 2023, 11:07

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев почтил память значимого для всего тюркского мира выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных исторических личностей, захороненных в мавзолее.

    Во время посещения Главе государства рассказали о ходе реставрационных работ на памятниках государственного историко-культурного музея-заповедника «Азрет-Султан».

    Президент дал поручение по сохранению исторического облика мавзолея.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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