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    Глава государства посетил мавзолей Ататюрка

    10 Мая 2022, 16:12

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Государственный визит Президента Казахстана в Турецкую Республику начался с посещения мавзолея основателя современного турецкого государства, первого Президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства осмотрел мавзолей Аныткабир, после чего оставил памятную запись в Книге почетных гостей. Касым-Жомарт Токаев высказал глубокое уважение к братскому турецкому народу, пожелав ему благополучия и процветания. Президент Казахстана выразил уверенность, что дружба между двумя странами будет вечной, а сотрудничество будет укрепляться и в будущем.

    В церемонии возложения цветов также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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