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    Глава государства посетил Казахстанскую агроинновационную корпорацию

    14 Февраля 2023, 14:54

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью ТОО «Казахстанская агроинновационная корпорация», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президенту представили технологический процесс и образцы продукции предприятия, изготавливающего до 3000 единиц сельскохозяйственной техники в год.

    Глава государства осмотрел сборочный цех, а затем ознакомился с основными производственными показателями и перспективами развития корпорации.

    Как сообщило руководство завода, на производственной площадке построены дополнительный склад и административно-бытовой корпус. На стадии завершения находятся два новых производственных блока. В странах Европы и Южной Корее были закуплены роботизированные сварочные и фрезерные аппараты, станки. Здесь производятся трактора, комбайны, экскаваторы, косилки, грабли-ворошилки, прицепы, полуприцепы, погрузчики и другие виды сельхозтехники. За последние три года произведено более 6500 видов единиц техники на сумму 121 млрд тенге. В корпорации работает порядка 300 человек.

    В беседе с работниками предприятия Касым-Жомарт Токаев поблагодарил их за работу и пожелал успехов.

    Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал Президенту о состоянии машиностроительной отрасли региона. По его словам, за пять лет выпуск продукции обрабатывающей промышленности увеличился в 2,6 раза; машиностроения – в 3,2 раза. Производство сельскохозяйственной техники выросло в 6,9 раза. В 2022 году в отрасль привлечены инвестиции на сумму 3 млрд тенге.

    Затем Касым-Жомарт Токаев побеседовал с руководителями машиностроительных предприятий Акмолинской области, отметив важность производства качественной продукции. Президент сказал, что Правительство продолжит оказывать поддержку отрасли.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акмолинская область Регионы Кокшетау Токаев Касым-Жомарт
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