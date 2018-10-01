Глава государства посетил детский реабилитационный центр «Аяла» в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Глава государства посетил детский реабилитационный центр «Аяла» в Актобе, передает пресс-служба Акорды.
В ходе посещения Центра Глава государства ознакомился с программами социально-психологической и медицинской реабилитации детей с церебральным параличом, аутизмом, нейро-ортопедической патологией, включающими современные специализированные технологии и стандарты.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев был проинформирован об итогах реализации областного проекта «Бақытты бала», в рамках которого открыты и действуют специальный коррекционный детский сад для детей с особыми потребностями, психолого-медико-педагогическая консультация, детский оздоровительный лагерь «Күншуақ», кабинеты психолого-педагогической коррекции в районах, ресурсные кабинеты по развитию инклюзивного образования в средних школах г.Актобе.
Центр построен ТОО «Актюбинская медная компания» в рамках социальной ответственности бизнеса и оснащен современным оборудованием из Швейцарии, Чехии, Польши и России.
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