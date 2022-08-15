Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Глава государства посетил Центр ядерной медицины

    15 Августа 2022 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев посетил Медицинский центр Управления делами Президента РК, где ознакомился с новыми объектами – Центром ядерной медицины и лечебно-диагностическим блоком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Посещение началось с осмотра Центра ядерной медицины, открытие которого намечено на предстоящий сентябрь. Запуск Центра позволит на ранних стадиях выявлять труднодиагностируемые раковые заболевания, кардиологические и неврологические патологии, а также создать условия для значительного снижения очереди пациентов на исследования. Услуги будут доступны всем казахстанцам, имеющим направление на лечение.

    Особенность нового диагностического блока – позитронный эмиссионный компьютерный томограф. Уникальность данного аппарата заключается в высокой скорости сканирования и повышении качества диагностики, что существенно позволит увеличить количество исследований пациентов с 3 до 7 тысяч в год. В странах Центральной Азии и СНГ аналогов данному аппарату нет.

    Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о других возможностях Центра ядерной медицины, в том числе циклотронном комплексе, который позволит наладить производство 9 радиофармпрепаратов, 8 из этих препаратов ранее не производились в Казахстане.

    В ходе посещения Глава государства также осмотрел новый кардио-диагностический блок, имеющий 7 терапевтических отделений для лечения и реабилитации пациентов со сложными заболеваниями.

    В завершение Президент провел беседу с врачами и учеными, отметив, что открытие Центра ядерной медицины является знаковым событием. Он высказал уверенность в том, что его деятельность послужит укреплению здоровья граждан и повышению доступности новейших медицинских технологий для казахстанцев.


    Фото: akorda.kz
    #Президент Казахстана #Акорда #Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи
    Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    Нет оснований для высказывания пессимистических прогнозов – Президент РК о сотрудничестве с РФ
    Динамика торговли положительная - Касым-Жомарт Токаев о сотрудничестве с Россией
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров