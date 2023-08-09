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    Глава государства поручил своевременно восстановить Экибастузскую ТЭЦ

    9 Августа 2023, 13:29

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр доложил Президенту о мерах поддержки Правительством модернизации системы теплоснабжения города Экибастуз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства поручил качественно и своевременно закончить работу по восстановлению Экибастузской ТЭЦ.

    Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область.

    Президент посетил Экибастузскую ТЭЦ и ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Президент Казахстана Павлодарская область Акорда Видео Павлодар Токаев Касым-Жомарт Экибастуз
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