Глава государства поручил своевременно восстановить Экибастузскую ТЭЦ

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр доложил Президенту о мерах поддержки Правительством модернизации системы теплоснабжения города Экибастуз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поручил качественно и своевременно закончить работу по восстановлению Экибастузской ТЭЦ.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область.

Президент посетил Экибастузскую ТЭЦ и ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали.