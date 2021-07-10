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    Глава государства поручил создать комиссии по расследованию торговых посреднических схем в регионах

    10 Июля 2021, 14:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость создания комиссии по расследованию посреднических схем в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    На расширенном заседании Правительства Президент Казахстана отметил, что также крайне важно иметь систему прогнозирования спроса, предложения и цен на мировых и особенно сопредельных рынках.

    «Торговые перетоки между странами - Россией и Узбекистаном, Кыргызстаном - это часть жизни, они неизбежны. Поэтому прогнозно-аналитический аппарат Минсельхоза должен полноценно учитывать их влияние. На данный момент мы пока этого не наблюдаем», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что также важно межведомственное сотрудничество.

    «Необходима выработка прогнозных балансов по основным культурам и товарам, обмен информацией с партнерами. Важной проблемой являются избыточные и непрозрачные посредники. Справедливое торговое посредничество - это неотъемлемая и необходимая часть рыночной экономики. Я повторяю, справедливое. Но когда посредники ломают рынок под себя, получают сверхприбыли за счет производителей и потребителей, такое недопустимо», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Президент отметил, что зачастую существуют весьма устойчивые схемы, с которыми местными власти не могут разобраться.

    «Правительству совместно с Агентством по защите конкуренции, акимами следует создать комиссии по расследованию подобных посреднических схем в регионах. К этой работе должно подключиться и Агентство финансового мониторинга. Они должны разобраться во всей этой цепочке ценообразования, выйти, как говорится, и доложить результаты. Особый упор следует сделать на оптовые рынки крупнейших городов», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

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