Глава государства поручил рассмотреть вопрос создания Академгородка в Конаеве

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. Такое мнение выразил Глава государства в ходе встречи с общественностью Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Все это вместе влияет на экологию, в городе резко ухудшилось качество воздуха, отметил Президент.

«С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Конаев Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу», - поручил Глава государства.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с рабочей поездкой в Алматинскую область.



