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    Глава государства поручил рассмотреть вопрос создания Академгородка в Конаеве

    19 Октября 2022, 12:34

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. Такое мнение выразил Глава государства в ходе встречи с общественностью Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    «Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Все это вместе влияет на экологию, в городе резко ухудшилось качество воздуха, отметил Президент.

    «С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Конаев Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу», - поручил Глава государства.

    Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с рабочей поездкой в Алматинскую область.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Алматинская область Образование Вузы
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