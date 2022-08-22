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    Глава государства поручил продолжить работу над планом развития Алматинской области

    22 Августа 2022, 14:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Президент был ознакомлен с информацией о динамике социально-экономического развития Алматинской области, а также с проектом стратегического развития региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Документ включает пять основных направлений, которые предполагается реализовать в два этапа – до 2025 и до 2030 годов. В среднесрочной перспективе планируется обеспечить рост инвестиций с 455 до 686,5 млрд тенге. Для этого будет сформирован инвестиционный портфель, который включает 132 проекта на общую сумму 618 млрд тенге. Их реализация позволит создать свыше 7 тысяч рабочих мест.

    Как сообщил Марат Султангазиев, в целях реализации межрегионального плана Алматинской агломерации предусмотрено проведение инженерной и социальной инфраструктуры.

    Главе государства также рассказали, как будет решаться одна из актуальных проблем региона – вопрос трехсменных школ. Учитывая, что в области насчитывается большое количество трехсменных школ, в рамках проекта «Комфортная школа» до 2025 года планируется строительство 51 школы.

    Кроме того, в областном центре ожидается открытие филиалов ведущих вузов и колледжей, школы-лицея для одаренных детей, Gate District с научно-образовательной зоной и медицинским хабом на территории G4 City. Осуществление национального проекта «Білімді ұлт» позволит укрепить материально-техническую базу 11 колледжей.

    По информации акима, в регионе намечено строительство 38 медицинских объектов, в том числе многопрофильной больницы на 500 мест в областном центре.

    Основными драйверами развития экономики Алматинской области станут обрабатывающий сектор, АПК, транспорт и логистика, туризм. На сегодня в регионе уже реализуются 23 проекта на сумму 290 млрд тенге с созданием 2626 рабочих мест. В аграрной отрасли реализуется 78 проектов на сумму 210 млрд тенге с созданием 3330 рабочих мест. Проекты в этой отрасли охватывают все районы области. Также проводится большая работа в сфере туризма. В частности, значительный поток туристов привлекают национальные парки, расположенные в Алматинской области.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу над стратегическим планом развития области совместно с соответствующими государственными органами.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Алматинская область Акимат
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