Глава государства поручил приступить к модернизации «МАЭК-Казатомпром»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Уделить особое внимание расширению мощностей «МАЭК-Казатомпром» поручил Президент в ходе встречи с населением Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«Динамичное развитие региона и высокие темпы прироста населения остро ставят вопрос модернизации инженерных сетей. Коммунальная инфраструктура не справляется с нагрузками. Основным поставщиком воды, тепла и электроэнергии в регионе является «МАЭК-Казатомпром». Между тем износ оборудования на этом предприятии уже превышает 80%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе предыдущей рабочей поездки в область Глава государства поручал разработать программу модернизации предприятия. « Правительству нужно предусмотреть необходимые средства на ее реализацию. В самое ближайшее время нужно приступить к работам», - отметил Президент.

Фото: t.me/bort_01