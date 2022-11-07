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    Глава государства поручил приступить к модернизации «МАЭК-Казатомпром»

    7 Ноября 2022, 13:18

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Уделить особое внимание расширению мощностей «МАЭК-Казатомпром» поручил Президент в ходе встречи с населением Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    «Динамичное развитие региона и высокие темпы прироста населения остро ставят вопрос модернизации инженерных сетей. Коммунальная инфраструктура не справляется с нагрузками. Основным поставщиком воды, тепла и электроэнергии в регионе является «МАЭК-Казатомпром». Между тем износ оборудования на этом предприятии уже превышает 80%», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В ходе предыдущей рабочей поездки в область Глава государства поручал разработать программу модернизации предприятия. « Правительству нужно предусмотреть необходимые средства на ее реализацию. В самое ближайшее время нужно приступить к работам», - отметил Президент.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Промышленность Экономика Мангистауская область
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