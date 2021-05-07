Глава государства поручил Правительству оказать гуманитарную помощь Индии

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о санитарно-эпидемиологической обстановке, ходе вакцинации населения, а также об актуальных вопросах социально-экономического развития.

Аскар Мамин отметил стабилизацию санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Он проинформировал, что Казахстан по темпам распространения COVID-19 перешел из «красной» в «желтую» зону. Наращиваются темпы вакцинации населения. Первым компонентом вакцинировано 1 млн 565 тысяч человек, вторым компонентом – 460 тысяч. Суточный охват вакцинацией с 1 апреля по 5 мая вырос в 12,6 раза. За прошедшие сутки в Казахстане вакцинировано около 140 тысяч человек.

Премьер-министр сообщил Президенту о принимаемых мерах по поддержке бизнеса. Он отметил, что в сфере услуг активно масштабировано использование приложения «ASHYQ». К настоящему времени система охватывает свыше 3 тысяч субъектов бизнеса и 720 тысяч жителей страны.

В связи с резким ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в Индии Глава государства поручил Правительству оказать гуманитарную помощь этой стране в виде 6 млн медицинских масок, 400 тысяч респираторов, 50 тысяч противочумных костюмов, 105 переносных аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о новых подходах к развитию массового предпринимательства и продуктивной занятости, реализации мер по сдерживанию цен на продовольственные товары. В рамках мер по антимонопольному реагированию Правительством ведется работа по недопущению ценового сговора доминирующих субъектов бизнеса.

Глава Правительства отметил, что из 29 основных продтоваров по 23 обеспечен уровень продовольственной безопасности, по остальным обеспеченность рынка внутренним производством составляет ниже 80%. В рамках мер по обеспечению самодостаточности национальной экономики в текущем году будут запущены 35 молочно-товарных ферм, 2200 гектаров садов, 3 мясокомбината, 5 птицефабрик, 4 хозяйства по производству рыбы.

Кроме того, сформированы стабилизационные фонды продовольствия, выделены средства на оборотную схему, реализован форвардный закуп по обеспечению поставок продовольствия.

В ходе беседы также были рассмотрены принимаемые меры по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны.

По итогам встречи Президент дал поручение не снижать темпов вакцинации граждан страны, держать на контроле процесс ценообразования на продовольствие. Глава государства положительно оценил труд казахстанских специалистов, сумевших в короткие сроки обеспечить производство отечественной противоковидной вакцины, получившей регистрацию в ВОЗ.