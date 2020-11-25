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    Глава государства поручил повысить зарплату тренерам

    25 Ноября 2020, 11:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил повысить зарплату тренерам и преподавателям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важное значение имеет продвижение здорового образа жизни и развитие массового спорта. Поэтому детско-юношеские клубы нужно открыть не только в малых и средних городах, но и во всех селах. Следует также повысить заработную плату тренеров, преподавателей. В каждом сельском округе ввести должность инструктора по спорту», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии Nur Otan.

    Ранее Глава государства поручил увеличить зарплату учителей к 2023 году в 2,5 раза. Кроме того, К. Токаев объявил, что с учетом новых глобальных вызовов будут увеличены расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт.

    Президент также объявил о запуске предвыборной программы партии «Путь перемен».


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Нур Отан Политические партии
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