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    Глава государства поручил пересмотреть требования по включению объектов в «Ashyq»

    19 Июля 2021, 16:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важно расширять охват «Ashyq», совершенствовать его функционал. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды в сети Twitter.

    «Государство должно поддержать бизнес, использующий «Ashyq» и иные цифровые инструменты. С другой стороны, следует жестко наказывать предпринимателей, игнорирующих подобные меры мониторинга. Этот вопрос должен быть на особом контроле акимов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент подчеркнул, что это, несмотря на то, что оператором системы является Палата предпринимателей «Атамекен».

    «Необходимо пересмотреть требования по включению в списки объектов в сторону их упрощения. Прошу Правительство решить данный вопрос. Важно расширять охват «Ashyq», совершенствовать его функционал и не забывать о ежедневном мониторинге его работы. Имеется информация о том, что включение объектов предпринимательства в списки, использующих «Ashyq», достаточно долгий бюрократический процесс», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Правительство РК Акорда Здравоохранение Коронавирус в РК Ashyq
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