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    Глава государства поручил обеспечить сельские школы и медпункты доступом к интернету

    18 Февраля 2020, 19:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства заслушал отчет об основных итогах работы АО «Казахтелеком» в 2019 году, а также о реализации концепции «Smart Сity» и проекта «Smart Aqkol».

    Кроме того, Куанышбек Есекеев проинформировал Президента о покупке «Казахтелекомом» акций компаний «Kcell» и «Tele2», мерах по интеграции их работы и реализации проекта мобильного сервиса.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений. В частности, Глава государства заявил о необходимости обеспечить полный охват населенных пунктов страны мобильной связью, а сельские школы и медицинские пункты – доступом к сети интернет. Кроме того, Президент поручил не допустить повышения стоимости услуг связи.

    Автор:

    Президент Казахстана Интернет Акорда Связь, ТВ, IT
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