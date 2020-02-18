Глава государства поручил обеспечить сельские школы и медпункты доступом к интернету

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства заслушал отчет об основных итогах работы АО «Казахтелеком» в 2019 году, а также о реализации концепции «Smart Сity» и проекта «Smart Aqkol».

Кроме того, Куанышбек Есекеев проинформировал Президента о покупке «Казахтелекомом» акций компаний «Kcell» и «Tele2», мерах по интеграции их работы и реализации проекта мобильного сервиса.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений. В частности, Глава государства заявил о необходимости обеспечить полный охват населенных пунктов страны мобильной связью, а сельские школы и медицинские пункты – доступом к сети интернет. Кроме того, Президент поручил не допустить повышения стоимости услуг связи.