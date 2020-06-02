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    Глава государства поручил Генпрокурору обеспечить жесткий контроль за реализацией антикризисных мер

    2 Июня 2020, 16:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора РК Гизата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о состоянии законности и правопорядка в стране. Генеральный прокурор отметил динамику снижения уровня преступности в период режима чрезвычайного положения.

    Президент Казахстана также был проинформирован о ходе расследования резонансных уголовных дел и результатах работы по защите общественных интересов.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжить работу по защите прав, интересов общества и государства, обратив особое внимание на обеспечение жесткого контроля за реализацией антикризисных мер.

    По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Генпрокуратура
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