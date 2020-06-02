Глава государства поручил Генпрокурору обеспечить жесткий контроль за реализацией антикризисных мер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Генерального прокурора РК Гизата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о состоянии законности и правопорядка в стране. Генеральный прокурор отметил динамику снижения уровня преступности в период режима чрезвычайного положения.
Президент Казахстана также был проинформирован о ходе расследования резонансных уголовных дел и результатах работы по защите общественных интересов.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжить работу по защите прав, интересов общества и государства, обратив особое внимание на обеспечение жесткого контроля за реализацией антикризисных мер.
По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.