Глава государства поручил Генпрокурору обеспечить объективность следствия по событиям в Кордайском районе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о работе межведомственной следственно-оперативной группы по расследованию событий, произошедших в Кордайском районе Жамбылской области.
Глава государства поручил Генеральному прокурору обеспечить объективность и полноту следствия, законность всех принятых решений и неотвратимость наказания всех виновных лиц.
Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.
Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.
Вчера МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.
Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.
Ночью поступила первая гуманитарная помощь для сельчан, которые остались без крова.
Правительственная комиссия посетила в ауле Альжан-апа семью Дархана Абдрахыма, погибшего в результате трагических событий.
Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.
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