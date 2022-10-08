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    Глава государства поручил форсировать строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане

    8 Октября 2022, 15:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об исполнении его поручений по приоритетному обеспечению товарным газом внутреннего рынка.

    Санжар Жаркешов также проинформировал Президента о реализации комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает расширение ресурсной базы, модернизацию газотранспортной инфраструктуры страны и реформирование газовой отрасли. Соответствующие изменения в законодательство будут приняты до конца года.

    Глава государства поручил продолжить реализацию комплексного плана развития газовой отрасли, а также форсировать строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган.


    Фото: t.me/bort_01





    Автор:

    Гульмира Байзакова

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