Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Глава государства поручил активизировать работу по перезагрузке НПП «Атамекен»

    27 Апреля 2022, 12:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Раимбека Баталова. Касым-Жомарту Токаеву были презентованы подходы к трансформации НПП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Раимбек Баталов рассказал о том, что в феврале 2022 года на внеочередном съезде Палаты предпринимателей было принято решение о трансформации ее деятельности с фокусом на поддержку микро- и малого бизнеса. Руководитель «Атамекен» также представил информацию о реализации Программы развития малого и среднего бизнеса в Алматы.

    Глава государства был проинформирован о планах НПП мобилизовать бизнес для повышения качества и ответственности отраслевой экспертизы. В частности, палата намерена обсуждать с бизнесом и апробировать проекты программных документов и приказов госорганов. Это позволит укрепить конструктивное взаимодействие государства и бизнеса.

    Особое внимание в ходе встречи было уделено снижению на законодательном уровне давления на бизнес, повышению эффективности работы судов и органов прокуратуры по защите бизнеса.

    Президент поддержал необходимость системной трансформации деятельности «Атамекен», особо отметив, что палата должна стать эффективным каналом взаимодействия между бизнесом и властью. Он также одобрил предпринимаемые меры по дебюрократизации в бизнес-среде и необходимость совмещения позиций председателя президиума и правления палаты на период трансформации, чтобы быстро и эффективно решать поставленные задачи.

    Глава государства поручил активизировать работу по перезагрузке НПП как института, призванного способствовать развитию предпринимательства и защите прав бизнес-сообщества.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Бизнес Акорда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов