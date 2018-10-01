Глава государства попросил не задерживать чиновников допоздна на работе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев подверг критике проведение Правительством и госорганами бесконечных совещений, передает коррепондент МИА «Казинформ».
«Надо снизить формализм и бюрократию во всех органах. В посленее время в разы выросло количество длительных заседаний, совещаний Правительства и госорганов, а также документооборот», - сказал Нурсултан Назарбаев, в ходе выступления с Посланием народу Казахстана в Акорде.
Глава государства подчеркнул, что у чиновников все время уходит только на эти совещания.
«100 суток на совещениях сидят в год! Слушайте, вы не даете работать людям. В Правительство могут ходит только во вторник - все, не ходите. С утра заседания, после обеда встречи. В понедельних, я принимаю, Президент», - сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент добавил, что государственный служащий должен работать по закону только семь часов.
«То министры, то их заместители, то акиммы, их заместители - постоянно лазают здесь. У меня большой опыт государственной работы, подготовленное заседание может проходить полчаса, по тяжелым вопросам - час. Госудасрртвенный служащий должен работать 7 часов по закону, он не должен сидеть до 12 часов. Давайте дадим ему нормально жить, иметь светлые мозги, чтобы завтра решить вопросы. Он сидит до 12, до часу ночи», - отметил Нурсултан Назарбаев.
Глава государства сообщил, что бывают дни, когда Правительство провдит с участием акимов и их заместителей семь совещаний в день.
«Бакытжан (Сагинтаев), ты сам когда работаешь? Поэтому ничего не котнролируется у нас в стране, вы только заседаете. Выполняйте порядок, который я установил. Может, надо в газете напечатать - дайте работать людям, своим делам заняться», - заключил Нурсултан Назарбаев.
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