Глава государства подписал закон по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.