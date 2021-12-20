+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства подписал закон по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства

20 Декабря 2021 17:38
Поделиться:
Глава государства подписал закон по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Президент подписал поправки в законодательство о судебной системе и статусе судей
Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана «Сүйінші» от имени Главы государства получили родители 84 новорожденных атыраусца Касым-Жомарт Токаев принял президента Межпарламентского союза Дуарте Пашеку

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана  
Поделиться:
Новости по теме
Президент подписал поправки в законодательство о судебной системе и статусе судей
Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана
«Сүйінші» от имени Главы государства получили родители 84 новорожденных атыраусца
Касым-Жомарт Токаев принял президента Межпарламентского союза Дуарте Пашеку
Популярное
1 Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
2 Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
3 О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
4 Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
5 379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
6 Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Читайте также
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
Первый заместитель Председателя Агентства РК по финмониторингу освобожден от должности
Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава
Президент РК выразил благодарность Алексею Цою за активную работу
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
Инкассатор похитил 3,8 млн тенге из терминала супермаркета в Нур-Султане
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив