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Глава государства подписал закон по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства
20 Декабря 2021 17:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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