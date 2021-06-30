Глава государства подписал закон по повышению статуса органов местного самоуправления

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, на пленарном заседании Сената Парламента в двух чтениях рассмотрен и принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти».

Законопроект был разработан в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в ряд нормативных правовых актов:

- расширение доходной базы городов районного значения, сел, поселков и сельских округов;

- упрощение бюджетных процедур;

- расширение самостоятельности и усиление ответственности местных представительных и исполнительных органов;

- совершенствование требований к административно-территориальным единицам.

«Исходя из основных норм, в целях увеличения доходных источников бюджета развития местного самоуправления предлагается на четвертый уровень дополнительно ввести 4 вида налогов и платежей. Во-вторых, предлагается упростить бюджетные процедуры. В частности, предлагается предусмотреть внесение поправок в бюджет для аппарата акима сельского округа в объеме не более 20%. Корректировка будет проводиться по согласованию с собранием местного сообщества. Также предлагается отменить норму по необходимости регистрации решений маслихатов в органах юстиции и упростить процедуру утверждения бюджетов», - сказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев.

Кроме того, в Бюджетный кодекс вводится уточняющая норма, не допускающая изменения объемов трансфертов общего характера между бюджетами района и сельских округов в период финансового года.

«Предлагаем определить порядок изменения категории административно-территориальных единиц. Изменение статуса города осуществляется в течение пяти лет, а села – в течение трех лет при несоответствии требованиям, установленным настоящим Законом. То есть местные исполнительные и представительные органы в этот период должны принять меры для экономического развития населенных пунктов с учетом их дальнейших перспектив», - сказал министр.

Также предусмотрен ряд поправок по повышению статуса маслихата и его депутатов.

Предлагается упразднить должность председателя сессии маслихата и передать его полномочия секретарю маслихата. Кроме того, в каждой области и городах республиканского значения предлагается ввести две освобожденные должности председателей постоянных комиссий маслихатов. При этом председателями постоянных комиссий, действующих на постоянной основе, предлагается избирать представителей различных политических партий. «Эти меры окажут влияние на стимулирование политической конкуренции в регионах. Данный законопроект позволит повысить уровень самостоятельности и ответственности регионов и значительно упростить бюджетные процедуры для более оперативного решения вопросов местного значения», - сказал министр.



