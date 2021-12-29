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Глава государства подписал Закон об Уполномоченном по правам человека в РК

29 Декабря 2021 19:06
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Глава государства подписал Закон об Уполномоченном по правам человека в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.

Кроме того, подписаны Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан».

Тексты Законов публикуются в печати.

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#Президент Казахстана   #Права человека  
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