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      Президент

    Глава государства подписал закон об амнистии

    2 Ноября 2022, 17:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «Об амнистии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Как сообщалось ранее, Закон, разработанный и принятый во исполнение поручения Президента РК, направлен на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

    По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тыс. лиц.

    На сегодняшний день из 1 112 осужденных по январским событиям лишь 128 человек лишены свободы. После принятия закона из мест лишения свободы освободятся более 40 осужденных, около 50 лиц – в течение следующих полгода. 171 человек, совершивший уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, будет освобожден от уголовной ответственности и наказания.

    При этом окончательное решение о применении амнистии к осужденным будет приниматься судом индивидуально в отношении каждого лица.

    Как отметил Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу от 1 сентября 2022 года: «Я принял решение провести единоразовую амнистию участников январских событий. Проявив гуманизм, мы, как нация, извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее повторения».


    Президент Казахстана Акорда
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