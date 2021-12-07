+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства подписал закон об амнистии

7 Декабря 2021 16:40
Поделиться:
Глава государства подписал закон об амнистии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Победителей конкурса СМИ «Независимость Казахстана и Елбасы» наградили в столице
Лауреатов премии «Iскер» наградили в Нур-Султане Президент выразил соболезнования родным и близким профессора Таласа Омарбекова В статье Елбасы заложены смысл и путь новой эпохи для Учеников и Учителей - сенатор Сауле Айтпаева

Текст Закона публикуется в печати.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #30 лет Независимости  
Поделиться:
Новости по теме
Победителей конкурса СМИ «Независимость Казахстана и Елбасы» наградили в столице
Лауреатов премии «Iскер» наградили в Нур-Султане
Президент выразил соболезнования родным и близким профессора Таласа Омарбекова
В статье Елбасы заложены смысл и путь новой эпохи для Учеников и Учителей - сенатор Сауле Айтпаева
Популярное
1 Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
2 Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
3 Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
4 Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
5 545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
6 Десять человек пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области
Читайте также
Планируется строительство еще четырех трансграничных хабов - Касым-Жомарт Токаев
Задачу государства и бизнеса назвал Президент РК
Районный аким Алматы высказался о стихийной торговле возле рынка в «Тастаке»
Труп мужчины найден в районе авторынка в Семее
Будут ли сносить ветхие дома в центре Алматы
Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане
545 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Десять человек пострадали в ДТП на трассе в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив