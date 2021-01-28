Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Глава государства подписал указ об образовании Агентства РК по финансовому мониторингу

    28 Января 2021, 13:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В соответствии с подпунктом 5) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности противодействия теневой экономике ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Образовать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений.

    2. Определить Агентство правопреемником прав и обязательств Министерства финансов Республики Казахстан в пределах передаваемых функций и полномочий.

    3. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 11 марта 2008 года № 552 «Об утверждении Положения об Администрации Президента Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 12-13, ст.116) следующее дополнение:

    в Перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом, дополнить строкой следующего содержания:

    «Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу».

    4. Администрации Президента Республики Казахстан:

    1) внести на рассмотрение Президенту Республики Казахстан:

    совместно с Председателем Агентства проекты положения об Агентстве и его структуры;

    совместно с Правительством Республики Казахстан предложения по перераспределению штатной численности от Министерства финансов Республики Казахстан и соответствующей подведомственной организации в Агентство;

    2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

    5. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

    1) по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности Министерства финансов Республики Казахстан и соответствующей подведомственной организации;

    2) принятие иных мер по реализации настоящего Указа.

    6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    7. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 28 января 2021 года

    № 501

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
    5 Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве