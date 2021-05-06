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    Глава государства подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий

    6 Мая 2021, 11:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационного класса

    06 мая 2021 года

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    присвоить:

    воинское звание генерал-лейтенант:

    Хусаинову Марату Рахимовичу,

    Шпекбаеву Руслану Нуртолеуовичу;

    воинское звание генерал-майор:

    Аймурзину Айдару Асфандияровичу,

    Акбалину Рустему Нурсултановичу,

    Алдиярову Нурлану Капановичу,

    Ахмадиеву Алмазу Шугаевичу,

    Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу,

    Кучекбаеву Мереке Матимовичу,

    Уштаеву Куанышбеку Ускенбаевичу;

    специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

    Дуанбаеву Айбару Аманбековичу,

    Конкашеву Шингису Рахатовичу,

    Сейсембаеву Руслану Темиргалиевичу;

    специальное звание генерал-майор полиции:

    Баймукашеву Мурату Калибековичу,

    Бекиеву Оналу Ботаевичу,

    Дарменову Акынкали Даутбаевичу,

    Заппарову Арыстангани Расилхановичу,

    Масимову Нурлану Мырзахановичу,

    Тулебаеву Марату Сагинтаевичу;

    специальное звание генерал-майор юстиции:

    Ешмагамбетову Жанату Болатовичу;

    классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

    Әбдіханов Қайрат Әлиханұлы,

    Бакашбаеву Жаркынбеку Кендирбековичу,

    Кожабаеву Максату Аманкуловичу,

    Шалабаеву Серику Рыскалиевичу;

    высший квалификационный класс 3 категории:

    Шабдар Нұрлан Аманкелдіұлы.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 6 мая 2021 года

    № 569

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда
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