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    Глава государства подписал Указ о Национальном курултае

    15 Июня 2022, 12:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о Национальном курултае при Президенте РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О создании Национального курултая при Президенте Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан

    В соответствии с подпунктом 20) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Создать Национальный курултай при Президенте Республики Казахстан.

    2. Утвердить прилагаемые:

    1) Положение о Национальном курултае при Президенте Республики Казахстан;

    2) состав Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

    3. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.

    4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 14 июня 2022 года

    № 930

    УТВЕРЖДЕНО

    Указом Президента

    Республики Казахстан

    от 14 июня 2022 года

    № 930

    ПОЛОЖЕНИЕ

    о Национальном курултае при Президенте Республики Казахстан

    1. Общие положения

    1. Национальный курултай при Президенте Республики Казахстан (далее – Национальный курултай) является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан.

    2. Основной целью деятельности Национального курултая является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

    3. Национальный курултай руководствуется в своей деятельности Конституцией, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.

    2. Основные задачи Национального курултая

    4. Основными задачами Национального курултая являются:

    выработка и внесение предложений по развитию общественной консолидации, продвижению и укреплению общенациональных ценностей;

    обеспечение конструктивного диалога между представителями общественности, политических партий, неправительственного сектора и государственных органов;

    осуществление иной деятельности в рамках своей компетенции, не противоречащей законодательству Республики Казахстан.

    3. Состав Национального курултая

    5. Национальный курултай состоит из Председателя Национального курултая, двух заместителей, членов и секретаря.

    6. Председателем Национального курултая (далее – Председатель) является Президент Республики Казахстан.

    7. Председатель:

    осуществляет общее руководство деятельностью Национального курултая;

    определяет место и время проведения заседаний Национального курултая;

    дает поручения заместителям Председателя, членам и секретарю Национального курултая.

    8. Государственный советник Республики Казахстан является заместителем Председателя Национального курултая, утверждает повестку дня его заседаний и осуществляет иные полномочия по поручениям Председателя.

    9. Состав Национального курултая формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и общественных советов областей, городов республиканского значения, столицы. Периодически состав Национального курултая будет обновляться путем проведения ротации его членов.

    10. Члены Национального курултая вправе:

    вносить предложения по плану работы Национального курултая, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов рабочему органу Национального курултая;

    участвовать в подготовке материалов к заседаниям Национального курултая;

    принимать участие в обсуждении и разъяснении вопросов в обществе, рассматриваемых на заседании Национального курултая.

    Члены Национального курултая не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

    11. Секретарь Национального курултая:

    привлекает в установленном порядке для осуществления отдельных видов работ экспертов, ученых и специалистов;

    обеспечивает организацию подготовки и проведения заседаний Национального курултая;

    осуществляет иные полномочия по поручениям Председателя и заместителей Председателя.

    4. Организация деятельности Национального курултая

    12. Заседания Национального курултая проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

    Заседание Национального курултая является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов.

    13. Рекомендации и предложения Национального курултая оформляются протоколом, который подписывает Председатель.

    14. Государственные органы, а также общественные объединения, получившие рекомендации и предложения Национального курултая, рассматривают их и уведомляют Национальный курултай о принятых мерах в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

    15. Обсуждаемые Национальным курултаем актуальные вопросы государственной политики и принятые на заседаниях Национального курултая рекомендации и предложения доводятся до сведения общественности через средства массовой информации, а также размещаются в сети Интернет.

    16. На заседания Национального курултая по решению Председателя могут приглашаться должностные лица, не являющиеся членами Национального курултая, а также представители общественных организаций, средств массовой информации.

    5. Обеспечение деятельности Национального курултая

    17. Рабочим органом Национального курултая является Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

    18. Рабочий орган Национального курултая:

    формирует проект повестки дня и программы заседаний Национального курултая;

    организует подготовку материалов к заседаниям Национального курултая, а также проектов протокольных рекомендаций и предложений;

    оповещает членов Национального курултая о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Национального курултая, своевременно обеспечивает их необходимыми материалами;

    осуществляет информационно-аналитическое обеспечение деятельности Национального курултая;

    запрашивает и получает от государственных органов и организаций информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения возложенных задач;

    осуществляет мониторинг реализации рекомендаций и предложений, принятых Национальным курултаем;

    взаимодействует со средствами массовой информации в рамках деятельности Национального курултая;

    осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения деятельности Национального курултая.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Акорда Курултай Национальный курултай
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