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    Глава государства подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека»

    9 Июня 2021, 20:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В целях принятия дальнейших мер в области прав человека ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Правительству Республики Казахстан:

    1) утвердить План первоочередных мер в области прав человека (далее – План мероприятий), предусматривающий следующие направления работы:

    совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека;

    обеспечение прав жертв торговли людьми;

    права человека в отношении граждан с инвалидностью;

    ликвидация дискриминации в отношении женщин;

    право на свободу объединения;

    право на свободу выражения мнения;

    право человека на жизнь и общественный порядок;

    повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями;

    права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения;

    2) обеспечить реализацию Плана мероприятий;

    3) ежегодно к 25 января по итогам года представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий;

    4) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

    2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

    3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 9 июня 2021 года

    № 597

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда
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