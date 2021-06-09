Глава государства подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В целях принятия дальнейших мер в области прав человека ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Республики Казахстан:

1) утвердить План первоочередных мер в области прав человека (далее – План мероприятий), предусматривающий следующие направления работы:

совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека;

обеспечение прав жертв торговли людьми;

права человека в отношении граждан с инвалидностью;

ликвидация дискриминации в отношении женщин;

право на свободу объединения;

право на свободу выражения мнения;

право человека на жизнь и общественный порядок;

повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями;

права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения;

2) обеспечить реализацию Плана мероприятий;

3) ежегодно к 25 января по итогам года представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий;

4) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 9 июня 2021 года

№ 597



