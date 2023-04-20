Глава государства подписал Социальный кодекс РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Социальный кодекс Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Кодекса публикуется в печати.

Как отметила в ходе обсуждения проекта Социального кодекса РК на пленарном заседании Сената министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, при разработке Социального кодекса был изучен международный опыт, в ведомстве руководствовались Социальным кодексом Европейского союза. При этом были всесторонне учтены особенности нашей страны.

Основные нововведения: первая новелла - это цифровая карта семьи (ОЦК), которая формируется на основе данных всех существующих информационных систем государственных органов. Казахстанцы смогут на равных рассчитывать на помощь системы государственной поддержки. Кроме того, государство может не только четко определить - кому, когда, какую помощь необходимо оказать, но и иметь возможность рассмотреть меры по предупреждению социальных рисков. Во-вторых, карта будет служить инструментом электронного уведомителя, который исходя из социального статуса степени семейного благополучия семьи или ее членов будет информировать о том, какой вид государственной поддержки они вправе получать. Такое уведомление будет направляться каждой семье в виде SMS-сообщения со стороны Центрального государственного органа.

Государственная поддержка будет оказываться в проактивном формате. То есть социальные выплаты и социальная помощь гражданам утверждаются в рамках данных, имеющихся в информационной системе. Действующие бумажные документы будут поэтапно исключены из системы.



