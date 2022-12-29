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    Глава государства подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта и недропользования

    29 Декабря 2022, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Как ранее сообщалось, закон нацелен на автоматизацию контроля автотранспорта, совершенствование порядка расследования событий схода или столкновения поездов, а также аварийных случаев с судами.

    Кроме того, документ предусматривает приведение законодательства Республики Казахстан в соответствие с требованиями стандартов Международной организации гражданской авиации и авиационным требованиям Европейского союза.

    Вместе с тем, нормы закона предполагают изменение регулирования механизма получения разрешения на осуществление деятельности на приаэродромной территории и привлечение инвестиций в сферу недропользования по сложным проектам.

    Текст Закона публикуется в печати.
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