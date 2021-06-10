08:03, 10 Июнь 2021 | GMT +6
Глава государства подписал поправки в законодательство по вопросам адвокатской деятельности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
«Конституционный Совет признал его соответствующим Конституции Республики», - написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook .
«Вместе с тем, Глава государства поручил Правительству совместно с депутатским корпусом в рамках текущей законопроектной деятельности рассмотреть рекомендации КС по законодательному уточнению отдельных норм Закона», - отметил Берик Уали.