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    08:03, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава государства подписал поправки в законодательство по вопросам адвокатской деятельности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    «Конституционный Совет признал его соответствующим Конституции Республики», - написал пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook .

    «Вместе с тем, Глава государства поручил Правительству совместно с депутатским корпусом в рамках текущей законопроектной деятельности рассмотреть рекомендации КС по законодательному уточнению отдельных норм Закона», - отметил Берик Уали.


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