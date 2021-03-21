НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал поправки в закондательство о судебной системе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Так, Главой государства подписан Конституционный закон «О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Текст Конституционного закона публикуется в печати.

Также Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы».