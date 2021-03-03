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    Глава государства подписал поправки в Закон «О дипломатической службе Республики Казахстан»

    3 Марта 2021, 18:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Напомним, 17 февраля 2021 года Парламент РК принял Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан».

    Ранее в ходе обсуждения проекта закона депутаты Сената внесли ряд предложений и поправок в проект закона. Это срок действия специального мандата на назначение ветерана дипслужбы. Он сокращается с 15 до 10 лет. А с 1 января 2022 года вводятся специальные выплаты по нему. Также депутаты исключили из законопроекта право использовать дипломатическую почту в личных целях членами семьи дипломатов. Это связано с тем, что в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, дипломатическая почта должна содержать дипломатические документы и предметы для служебного пользования.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда
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