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    Глава государства подписал изменения в законодательство по вопросам организации дорожного движения

    29 Июня 2023, 19:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Напомним, 22 июня тг. депутаты Сената одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения».

    Законом предусматриваются следующие основные положения: в Законе «О дорожном движении» вводится понятие «малое электрическое транспортное средство», с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации и установлением перечня запретов для водителей;

    Закон «О дорожном движении» дополняется понятием «электрический самокат», который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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