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    Глава государства подписал изменения в Закон по вопросам деятельности общественных советов

    3 Января 2021, 10:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службуАкорды.

    Текст Закона публикуется в печати.

    Напомним, ранее Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста». Также был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности». Главой государства был подписан закон, касающийся отмены смертной казни, а также подписан Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РК.


    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Общество
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