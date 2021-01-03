Глава государства подписал изменения в Закон по вопросам деятельности общественных советов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службуАкорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, ранее Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста». Также был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности». Главой государства был подписан закон, касающийся отмены смертной казни, а также подписан Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РК.



